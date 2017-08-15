Almanya’dan “Erdoğan ve AKP Hükümeti yaptırımı görünce hizaya geliyor” açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, federal hükümetin Türkiye’ye takındığı tavrı sertleştirmesinin ilk sonuçlarını verdiğini söyledi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin sorularını yanıtlayan Gabriel, “ekonomik baskının etkisini gösterdiğini” belirtti. İnsan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer Almanların tutuklanması üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz’da Türkiye’ye seyahat uyarısını sertleştirmiş ve Alman şirketlerini Türkiye’de yatırım yapma konusunda uyarmıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Gabriel bu uyarının ardından Türk tarafının, terörü destekledikleri iddiasıyla hazırladığı, Daimler ve BASF gibi işletmeler de dahil 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi geri çektiğini hatırlattı. Gabriel konunun Türkiye’de kapsamlı tartışmaya yol açması üzerine ‘Erdoğan’ın Alman şirketlerinin yanlış anlama sonucu listeye alındığını’ açıkladığını söyledi.

“Önlemlerimiz yanlış kişileri mağdur etti”

Alman şirketlerinin terörü desteklediği iddiası Alman özel sektöründe huzursuzluğa yol açmış ve Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye’de yatırım yapılmaması tavsiyesinde bulunup, resmi ihracat ve yatırım garantilerinin de incelemeye alınacağını duyurmuştu. Türkiye Temmuz sonunda listeyi geri çekmiş ve problemin ‘iletişim hatasından’ kaynaklandığını açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel seyahat uyarılarının sertleştirilmesinin problem doğurduğunu belirterek, “uyarıların öncelikle Alman turistlere hitap eden Türkiye’deki küçük işletmeleri ve otel ve lokantalarda çalışan personeli mağdur ettiğini” söyledi.

Gabriel sözlerini, “Buna rağmen vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanları tutuklatmasına müsamaha edemeyiz”, diyerek tamamladı.