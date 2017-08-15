“15 Temmuz tiyatro, ölen 250 insanın katili devlettir” diyen CHP’li Akaydın’a ‘terör’ soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Mustafa Akaydın’ın 15 Temmuz kontrollü darbesi ile ilgili “15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur, ben TV’den komedi izler gibi izledim. O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum.”sözlerine soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesi ise sözde F… üyeliği gösterildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma başlattı. CHP’li Akaydın’a yöneltilen suçlamaların, sözde “F…/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 nolu genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği duyuruldu.

AKAYDIN: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Soruşturmanın ardından gözler Akaydın’a çevrildi. Akaydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben doğru bildiğimi söyledim, milletvekiliyim, dolayısıyla doğruları konuşmak, halkı aydınlatmak, iktidara soru sormak muhalefetin görevi, ben muhalefet milletvekiliyim eğer bir memlekette muhalefet konuşmayacaksa kim konuşacak? Söylediğim her şeyin arkasındayım, yani bu geçen sene yaşadığımız 15 Temmuz’da olayın kuşku götürür tarafları var, bunları da açık açık basın toplantısında izah ettim. Yani suçum ne ki, savcılık soruşturma açıyor benim hakkımda. Yorum yapacak durumda değilim, savcının takdiri bir şey yakalarsa gereği neyse, suçumuz neyse bedelini öderiz ama söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım.”

AKAYDIN’A KILIÇDAROĞLU DA DESTEK VERMİŞTİ

Akaydın’ın sözlerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdmişti. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

“Antalya milletvekilimizin sözleri de çarptırıyorlar. Antalya milletvekilimiz, ‘250 kişiyi hangi amaçla alanlara sürüyorsunuz, devletin güvenlik güçleri yok muydu’ diyor. ‘Darbeden bir takım insanların haberi vardı ona rağmen siz darbecilere karşı niye vatandaşı ileri sürüyorsunuz’ diyerek açıklama yapmış.

Bunda yanlış olan bir durum yok. Sizin kitabınızda da var, ‘Başbakan 22.20’de MİT Müsteşarı’nı arıyor normal çalışıyoruz’ diyor. Bütün bunların sorgulanması lazım. Ben de Antalya milletvekilimiz de şehit ve gazilerin hukukunu savunuyoruz. (Akaydın’ın ‘Devlet öldürdü’ sözü) Oradaki devlet sözü doğru değil. Halkı sokağa çağıran devlet değil, bazı şahıslar. Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyorum.”