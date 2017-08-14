Emniyet IŞİD’li canlı bombaya yapmadığı muameleyi etüd öğrencilerine yaptı!

İstanbul’un en güvenli binası olan Vatan Emniyet binasında canlı bomba şüphelisi IŞİD’linin eli kolunu sallayarak bir polisi şehit etmesi polisteki güvenlik zafiyetini ve başıboşluğu gözler önüne serdi. Fakat aynı emniyet söz konusu 15 Temmuz sonrası cadı avına maruz bırakılan Hizmet Hareketi mensupları olunca farklı bir hale bürünüyor. Manisa’da KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin ekmek parası kazanmak için açtığı etüd merkezini terör polisleri ile basan emniyet, öğrencilere yaptığı zulüm ise dikkat çekti.

Aktifhaber’in haberine göre, öğretmenler ve öğrenciler gözaltına alındıktan sonra Manisa Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından oldukça kötü muamelelerle karşılaştı.

Öğrencilere 8 saat tuvalet izni ve su verilmediği ve çocukların tek tek sorguya alındıkları öğrenildi. Tek tek sorgulanan çocuklar yaş gruplarına ayrılırken, büyük öğrenciler öğretmenleriyle aynı yerde bekletildiler.

Kelepçeli şekilde tutulan öğretmenlere, öğrencilerinin yanında çok ağır küfürler edildiği, öğrencilerin sürekli tehdit edildiği belirtiliyor.

Öğrencilere sürekli olarak, “Ailenizde ihraç ya da tutuklu kimse var mı, bu etüd merkezinde size ne anlatılıyordu” gibi sorular sorulduğu ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLER GBT’DEN GEÇİRİLDİ

Yaşları 18’in altında olan öğrencilerin suçlu gibi GBT’den geçirildikleri, hatta olayı duyup gelen yakınlarının da GBT sorgusu yapıldığı belirtiliyor. Bu sırada velilerin de hakaretlere maruz kaldıkları öğrenildi.

TUVALET BOZUK GEREKÇESİ

Velilerin çocukların 8 saat tuvalete gönderilmemesiyle ilgili yaptığı şikayet üzerine ise Emniyet yetkililerinin “tuvalet bozuktu” gerekçesine sığındıkları, gözaltı boyunca su verilmemesiyle ilgili ise sessiz kaldıkları ifade ediliyor.

İŞSİZ KALAN ÖĞRETMENLER KURMUŞLARDI

KHK ile ihraç edilen ve SGK kayıtlarına “KHK ile ihraç edilmiştir” şerhi düşülen on binlerce öğretmen işsiz durumda. Bu öğretmenlerin özel okullarda çalışmasına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da izin verilmiyor. Bu nedenle Manisa’da 12 öğretmen biraraya gelip iki etüd merkezi açmışlardı. Ancak etüd merkezleri polis baskınına uğradı ve öğretmenlerin özel teşebbüs hakları da ellerinden alındı. Buna sosyal ölüm deniyor.