Metin Külünk bir yazı, bir röportajla Hizmet’e yeni komplonun ipuçlarını verdi: Sıra dışı suikastlar!

AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Isparta’da “Bu yolda yeni 15 Temmuz’lara var mıyız?” diye sormasından sonra, Erdoğan’a en yakın isimlerden AKP Milletvekili Metin Külünk’ten ilginç açıklamalar geldi. Külünk dünkü köşe yazısında “Çok enteresan günler, çok enteresan aylar ve çok enteresan yıllar yaşadık. Sanırım aynı niteliğe sahip günler, aylar ve hatta yıllar yaşamaya da devam edeceğiz. Sıra dışı gelişmeler bizi bekliyor.” dedi.

Külünk bugün ise bir ajansa verdiği röportajda yeni kaos planlarını açık eden açıklamalar yaptı. Hizmet Haraketi’ni hedefe koyan Külünk, “Yeni bir kalkışma içerisine girebilirler” iddiasında bulundu.

Külünk, son günlerde “Suikastler yapıp suçu Hizmet’e atacaklar” iddialarını doğrular şekilde ifadeleri kullandı. Sözde örgütün hiç bilinmeyen özel yetiştirilmiş elemanlarının halen kendini gizlediklerini öne süren Külünk, “Daha henüz bu örgütün özel yetiştirilmiş, Karlov suikastındaki tetikçileri ortaya çıkmadı. Haşhaşi elemanları henüz sahneye çıkmadı. Bu örgütün Melikşah’ın yastığının altına kılıç koyan adamları ortaya çıkmadı. Karlov suikastındaki gibi tanınma kabiliyeti çok düşük olan elemanları ortaya çıkmadı. Neyi bekliyorlar? Bence önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde bizi zora sokacak adımlar atmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu.

Külünk, Hatay’a dikkat çekerek, Alevi-Sünni çatışması hedeflendiğini belirtti.