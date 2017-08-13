Erdoğan’ın cehennem odaları: 15 Temmuz’un yıl dönümünde sabaha kadar kaloriferleri yakmışlar

15 Temmuz’dan sonra haksız tutuklamalar nedeniyle aylardır hapis yatan cezaevi mağdurları sıcak hava ve yetersiz cezaevi koşullarıyla mücadeleye devam ediyor. Özellikle yaz sıcağında mağduriyetler artarak devam ediyor. Bu süreçte kasıtlı hareketlerle de mağduriyetler iyice artırılıyor.

Mağdur Mesajları isimli sosyal medya hesabına atılan bir mesajda, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Nevşehir Cezaevinde kaloriferlerin yakıldığı iddia edildi. Mesajda, “15 Temmuz’un yıl dönümünde Nevşehir cezaevinde sabaha kadar kalorifer yakmışlar. Sırf işkence yapmak için. Lütfen bunu duyuralım.” ifadeleri kullandı.