Carlos Latuff çizdi: Erdoğan, Coca Cola’nın Türkiye’de yeni bir reklam yüzü

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, “1966’dan bu yana İsrail’in destekçisi olan Coca Cola’nın Türkiye’de yeni bir reklam yüzü var” diyerek Erdoğan’ı çizdi.

ERDOĞAN COCA-COLA FABRİKASI AÇTI; İSLAMCILAR ‘AÇMADI’ DİYE KENDİLERİNİ İKNAYA ÇALIŞIYOR!

Erdoğan’ın (12 Ağustos) Isparta’da Coca Cola fabrikasının açılışına katılmasına İslamcı AKP’lileri üzdü. Twitter’da Furkan Vakfı’nın öncülüğünde #ErdoğanınCocaCola hashtagi Türkiye listesinde ikinci sıraya kadar yükselirken, Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, konuya ilişkin haberinde “Sosyal medyada Erdoğan’ın açılışa katılmasına büyük tepki var” ifadesini kullandı.

Coca-Cola İçecek’in resmi sitesi cci.com.tr’de yer alan, “Coca-Cola İçecek Türkiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da açıyor” başlıklı haber kaldırılırken, başta Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesi olmak üzere birçok haber sitesi , “Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri” adıyla açılışı duyurdu.

cci.com.tr’de silinen habere, Google’ın önbelleğinden ulaşmak mümkün. Haberde, “Coca-Cola İçecek (CCI), Türkiye’deki 10’uncu fabrikasını Isparta’da açmaya hazırlanıyor” ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde Coca-Cola fabrikasının açılışı, “Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri Açılış Töreni” diye duyuruldu.

Isparta’da bugün açılışı yapılan Coca-Cola fabrikasıyla ilgili daha önce yayımlanmış haberlere de ulaşmak mümkün.

hurriyet.com.tr’de yer alan 30 Mart 2017 tarihli haberde , “Coca-Cola İçecek (CCI), Türkiye’de yatırımlarına Isparta’da 110 milyon liralık yatırımla açacağı 10. fabrikasıyla devam ediyor” ifadesi yer alıyor.