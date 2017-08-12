Tutuklu ve hükümlülerin kıyafetleri toplandı: Diyarbakır’da Tek Tip Kıyafete Hazırlık mı var?

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce gündeme getirdiği tek tip elbise için hareket geçildiği iddia edildi. Siyasi davalardan hüküm giymiş ya da tutuklu bulunanların kaldığı Diyarbakır D Tipi cezaevinde cezaevi yönetiminin, mahkumların elbiselerini topladığı yolunda haberler çıktı. Adının açıklanmasını istemeyen bir tutuklu yakını, içerdekilerin sadece düz renkli pantolon, gömlek ya da tişört giymelerine izin verildiğini söyledi. Toplanan elbiselerin yakınlarına bile verilmediğini söyleyen tutuklu yakını, durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Amerika’nın Sesi’ni haberine göre, D tipi cezaevinde hayata geçirildiği iddia edilen uygulama, günlerdir Türk kamuoyunda tartışılan tek tip kıyafet uygulamasını hatırlattı. İnsan hakları savunucuları uygulamaya tepkili.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi Başkanı Barış Yavuz, bunun insan haklarıyla bağdaşmadığını söyledi. Yavuz, “Zorla bir şeyler yaptırmaya çalışmak kabul edilebilir bir şey değil. İnsanları baskı altına girmeye zorlamak kötü muamelenin farklı bir versiyonudur. Tek tip kıyafete yönlendirmeye zorlamak insan haklarıyla bağdaşmaz. Toplumsal anlamda suç işlediği şüphesiyle özgürlüğü kısıtlamak demek her anlamıyla kısıtlamak anlamına gelmez. Bu yöntemle acaba nabız mı yoklanıyor diye düşünüyoruz” dedi.

İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Raci Bilici de tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde bir çalışma olduğunu hatırlatarak, bunu doğru bulmadığını söyledi. Bilici, ”Doğru bulmadığımızı baştan itibaren söyledik. Öncesinde bu tür şeyler yaşandı ve kabul etmedik. Hükümetin bu uygulamadan vazgeçmesi gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu uygulamalara karşı çıkıldı. Bu işkencenin bir türüdür. Bunun cezaevlerine olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz. Geçmişte bu tür uygulamalarla cezaevlerinde baskılar oluştu. Umarım bu uygulamadan vazgeçerler. Biz insan hakları savunucuları olarak karşı olduğumuzu söyledik, olmaması yönünde gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İktidarla endişelerimizi paylaşıyoruz. Üzerinde yazı bulunan elbiseler alınmaz. Bu herhangi örgütün propagandasını içeren amblemi ya da buna benzer şeyler yasaktır. Bunun için yönetmelik var. Bu nettir bu bahane edilemez. Zaten alınmıyor” diye konuştu.

İddialar savcılık kaynakları tarafından yalanlandı. Savcılık kaynakları, Adalet Bakanlığı’nın genelgesinin ardından, üzerinde yabancı kelimeler ve anlaşılmayan yazıların bulunduğu elbiselerin yasaklandığını söyledi. Aynı kaynak, bu elbiselerin özellikle mahkemelere gidilirken giyilmemesi konusunda bakanlığı talimatı bulunduğunu hatırlatarak, elbiselerin koğuşlara baskın yapılarak toplanmadığını belirtti.

Daha önce darbe girişimi nedeniyle yargılanan bazı sanıkların üzerinde ‘hero-kahraman’ yazan tişörtlerle mahkemeye gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından tutuklu ve hükümlülere tek tip elbise giydirilmesi gündeme gelmişti.