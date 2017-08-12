‘Türkiye’deki cadı avında Hitler Almanyası’nın söylem ve taktikleri kullanılıyor’

Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın youtube üzerinden gerçekleştirdiği 30 Dakika programında Prof.Dr. Mehmet Çaman ve Prof.Dr. Savaş Genç ile Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı ve kollektif cezalandırma süreciyle Nazi Almanyası’nda Yahudilere yönelik Hitler dönemi uygulamaları kıyaslandı. Almanya’da yaşananın tarihin en önemli kıyımlarından birisi olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Savaş Genç, Avrupa Parlamentosu milletvekili Rebecca Harms’ın Hitlerin yaptığı gibi bugün Türkiye’de Cemaate yönelik ‘kollektif cezalandırma’ uygulandığına yönelik tespitine katıldığını anlattı.

YAKMA ODALARI HARİÇ HERŞEY BENZER…

Genç, Türkiye’de Erdoğan’ın söylem olarak kullandığı, ‘Tek devlet, tek millet, tek bayrak’, ‘Sen büyüksün Türkiye’ gibi söylemlerin Hitler’in propagandalarını kullandığını anlattı. Profesör Genç, toplama kampları ve Hitler benzeri yakma odaları hariç her türlü uygulamanın Nazi Almanyası’nı anımsattığının örneklerini verdi.

ÖTEKİLEŞTİRME VE CADI AVINA ULUSALCILAR DESTEK VERİYOR

Ulusalcıların Ergenekon davaları sürecinde başlattığı ‘F Tipi’ benzetmesinin ve ötekileştirmesinin AKP ve havuz medyası eliyle parlatıldığını ve cadı avına dönüştürüldüğüne, 15 Temmuz sonrası sistematik hale geldiğini anlattı. Prof.Dr. Mehmet Çaman ise, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 6-5 Eylül olayları, Ermeni tehciri gibi benzer ötekileştirmeleri yaşadığını hatırlattı.

CHP, ERDOĞAN’IN DİLİNE SAHİP ÇIKARAK ORTAK OLUYOR

Çaman, Türkiye’de iktidarı ele geçiren yönetimin bir koalisyon olduğunu, kararları verenin sadece Tayyip Erdoğan olmadığını, Ergenekon, Avrasyacılar ve Ulusalcılar gibi yapıların bunun içinde yer aldığına işaret etti. Çaman, CHP’nin de Erdoğan’ın uygulama ve diline sahip çıkarak, zulmü destekledikleri uyarısında bulundu.

HERKES ERDOĞAN MAĞDURU: CEMAAT; ALEVİLER, KÜRTLER…

Çaman, din ve milliyetçilik söyleminin Hitler döneminde olduğu gibi tek adam rejiminin inşa edildiği Erdoğan döneminde de kullanıldığını belirtti. Çaman, bugün muhalifler olarak Türkiye’de ilan edilenler arasında Cemaat, Kürtler, Alevilerin yer aldığını anlatarak, Almanya’da Meclisi yangını ile başlattığı sürç ile Türkiye’deki 15 Temmuz Meclis bombalaması sonrası yaşananların benzerliğine işaret etti.

Programın tamamı şöyle: