Türkiye’de tutuklu Fransız gazeteci için Cumhurbaşkanı Macron devrede

Geçtiğimiz ay Türkiye’de terör suçlamasıyla tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devereye giriyor. Macron, gelecek günlerde Fransız gazetecinin durumunu görüşmek üzere AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la temasa geçeceğini açıkladı. Tutuklanarak Van’a sevkedilen 27 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması için Fransa’da başlatılan kampanya ise devam ediyor.

Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD’yle röportaj yaptığı gerekçesiyle 26 Temmuz günü “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla tutuklanan Loup Bureau için Fransa’da gazetecilik örgütleri tarafından yürütülen kampanya büyüyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ile serbest gazetecilik yapan Loup Bureau’nun avukatı ve ailesi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Macron’dan gazetecinin serbest bırakılması için devreye girmesini istemişti.