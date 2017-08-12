FETHULLAH GÜLEN, HİZMET’E YENİ KOMPLO PLANINI AÇIKLADI [VİDEO]

Fethullah Gülen, Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için tasarlanan yeni bir komplo hazırlığı olduğunu açıkladı.

Herkul.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yeni Bamteli sohbetinin tanıtım videosunda Gülen, bir takım suikast girişimlerinin düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet Hareketi’nin üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu söyledi.

Hırsızlıklar ortaya çıkınca buna darbe diyenlerin kamuoyunu ikna edemeyince senaryo darbe planladığını ve insanları öldürdüklerini belirten Fethullah Gülen, bu yaptıklarına da dünya kamuoyunu inandıramadıklarına dikkat çekti. Gülen, şimdi yeni bir ‘şeytani’ planın yapıldığını vurguladı.

‘Neyi söylüyorum; ayağa düşmüş şekilde konuşulan, kapalı kapı ardınada konuşulanları söylüyorum.” ifadelerini kullanan Gülen, önemli bazı isimlerin öldürülmesi ile Türkiye’de büyük kargaşa çıkarılmasının planlandığını, yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için bu şeytanlığı da yapabileceklerine işaret etti.

15 Temmuz’un bir senaryo olduğunu tekrarlayan Gülen, üçüncü şeytanlık dönemi olarak adlandırdığı bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğini vurguladı.