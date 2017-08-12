Bir OHAL yasağı daha: Aşık Mahsuni Şerif’i anmak yasak

Olağanüstü Hal (OHAL) gerekçesiyle Halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif’i anma etkinliği yasaklandı. Mahsuni Şerif’in Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ndeki köyünde her yıl düzenlenen Aşık Mahsuni Şerif etkinliği bu yıl yapılamıyor.

Berçenek’te 11- 13 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan ‘Aşık Mahsuni Şerif’i anma etkinliği’, Afşin Kaymakamlığı tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

Afşin – Elbistan termik santralinin yaydığı maddeler nedeniyle, kanser hastalığının yaygın olduğu, toprağın kullanılamaz hale geldiği bölgede, yapılacak etkinliğe kanser uzmanları, çevre aktivistleri ve sanatçıların katılması planlanıyordu.

Köy muhtarının Afşin Kaymakamlığı’na yaptığı şikayetler üzerine yasaklanan etkinliğin engellenmesi için köye çok sayıda polis gönderildi. Etkinliği organize eden yurttaşların bölgeye girmelerine izin verilmiyor.

‘EVLERİMİZİN ÖNÜNDE, BAHÇELERİMİZDE YAPACAĞIZ!’

Cumhuriyet‘e konuşan tertip komitesi üyesi Mehmet Arslan konuyla ilgili, “Farklı şeyler olabilir diye etkinliği yasakladılar. Bu etkinlikler her yıl başka başlıklar altında köyde gerçekleştiriliyordu ve hiçbir olay yaşanmadı. Sanırım bizim yaptığımız işin niteliğinden korktular. Biz burada davet ettiğimiz panelist ve sanatçılarımızla etkinliğimizi yapacağız. Bu okul bahçesinde olmaz ise evlerimizin önünde ya da bahçelerimizde sohbetlerimizi edip, türkülerimizi söyleyeceğiz. Biz yaptığımız etkinliğin farkındayız ve kimseyler kavgamız yok. Yasağa karşı bu etkinliği sürdüreceğiz” dedi.

Bundan 15 sene önce 2002 yılında hayatını kaybeden halk ozanı Mahsuni Şerif, 62 yılla 453 plak, 58 kaset ve 8 kitap sığdırdı. Bestelerinde toplumsal sorunlara duyarlı oldu.

Nihat Erim hükümetinin ‘68 gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam etmesinin ardından Erim hükümetine ithafen “Erim Erim Eriyesin” türküsünü yazdı, ardından hemen tutuklanıp dört ay cezaya çarptırıldı.

Mahzuni Şerif, çeşitli saldırılara da maruz kaldı. 1972’de Antep’teki evi kundaklandı. 1962 – 1988 sürecinde defalarca saldırıya uğradı, hapse atıldı.

DGM’DE YARGILANDIĞI GÜNLERDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kasım 2001’de “Elhamdülillah Kızılbaş’ım ve laiğim. Ben değil, yedi sülalem Kızılbaştır. Bir suç varsa o da dedemdedir” sözleri nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemelerinde (DGM) yargılandı. Hayatını kaybettiği 17 Mayıs 2002 tarihinde hakkında açılan bu dava halen sonuçlanmamıştı.

17 Mayıs 2002’de Almanya’nın Köln ilçesinde yaşamını yitiren Mahzuni Şerif’in mezarı Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nin yakınındaki Çilehane adı verilen bölgede bulunuyor.