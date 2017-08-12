Berkin Elvan’ın annesi ve ablasına ‘OHAL’ gözaltısı

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile mesleklerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi başlatan Nuriye ve Semih İçin Dayanışma eyleminde polis tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy’de Nuriye ve Semih İçin Dayanışma eylemine polis müdahale etti. Yaklaşık 10 kişi gözaltına alınırken, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gerçek Gündem’in haberine göre, eylem için toplanma noktası olan Süreyya Operası önünü önceden ablukaya alan polis, eylemin kaymakamlığın kararıyla yasaklandığını ve yapılamayacağını öne sürdü. Eylem öncesi polis basın emekçilerine de “toplu durmayın” uyarısında bulundu.