Şemdinli’de 90 yaşındaki kadından 6 yaşındaki çocuğa kadar herkes işkence mağduru

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü’ndeki köylülere yönelik işkence olayıyla ilgili HDP rapor hazırladı. HDP raporuna göre, Şemdinli’nin Altınsu Köyü’nde güvenlik güçleri tarafından darp edilenler arasında 90 yaşındaki kadınlar da var 6 yaşındaki kız çocuklar da.

Köyde incelemelerde bulunan HDP heyeti hazırladıkları ön raporda, “36 kişi yaklaşık bir saat boyunca cop, silah dipçiği, paspas sapı, kısa kesilmiş hortum ve demir çubuklarla işkenceye maruz bırakılmıştır” denildi.

Van’da Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde HDP PM Üyesi Özgür Zeydanoğlu tarafından okunan raporda, 5 Ağustos günü bölgede yaşanan çatışmada 1 polisinin şehit olması ve 1 güvenlik görevlisinin de yaralanmasının ardından köye operasyon düzenlendiği belirtildi. Raporda, “Bu ilk operasyonda çoğunluğu HDP eski yöneticisi ya da üyesi olan 6 kişi darp ve işkence ile gözaltına alınmıştır. Evde bulunan tüm bireylere ağır hakaretlerde bulunulmuş, 90 yaşındaki kadınlardan 6 yaşındaki kız çocuklarına kadar tüm bireyler darp edilmiştir. 6 kişi bir çok yaraları olmasına rağmen yaklaşık 4 saat merkez cami yakınlarına bekletilmiş, üstlerine basılarak ya da kaba dayaktan geçirilerek işkence edilmiştir. 04.30-07.30 saatleri arasında Butu ve Meydan Mahallesi’nde yapılan baskınlarda evlerdeki neredeyse tüm bireyler ağır hakaretlere ve işkenceye maruz kalmıştır. Yüze yakın kişi dayak ve işkenceden geçirilmesine rağmen toplamda 36 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

Darp raporu vermedi

Gözaltına alınanların yaralı olmasına karşın zırhlı araçlarda üst üste İlçe Emniyet Müdürlüğü götürüldüğü belirtilerek,“ 36 kişi yaklaşık bir saat boyunca cop, silah dipçiği, paspas sapı, kısa kesilmiş hortum ve zaman zaman demir çubuklarla işkenceye maruz bırakılmış, daha sonra ilçe emniyette görevli polislerin müdahalesi ile 36 kişi nezarete alınmış, gözaltında tutulanların nezarete alınması ile işkence son bulmuştur, Aynı gün gözaltında bulunan 36 kişiden 20 kişi hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılmıştır ” ifadeleri yer verildi.

Serbest bırakılanlardan Bünyamin Atahak’ın tedavi olmak ve darp raporu almak için Şemdinli Devlet Hastanesi’ne başvurduğu belirtilen raporda,“ hastane de görevli olan Elif Ç. adındaki kadın doktor, ‘siz Şapatan köyündensiniz siz teröristsiniz‘ diyerek hasta tedavi edilmemiş, hatta polisler aranarak tekrar gözaltına alınması sağlanmıştır. Daha sonra aynı doktora darp raporu almak ve tedavi için gelen diğer mağdurlarda aynı gerekçe ile geri çevrilmiş, ‘Canı yanan can yakar’ denilerek işkence savunulmuştur. Tüm bu yaşananlar medya ve sosyal medyada görüldükten sonra gözaltında tutulan 16 kişi 7 Ağustos günü öğleden sonra serbest bırakılmış, Cumhuriyet Savcılığı’nın müdahalesi sonucu Devlet Hastanesi’nden kısmen de olsa darp raporu verilmeye başlanmıştır” denildi.

Heyetin 3 gün sonra köyde incelemelerde bulunduğu belirtilen raporda “aradan geçen zamana rağmen tüm mağdurların bedenlerindeki yara izleri açık bir şekilde görülmektedir. Tüm izler belgelenmiştir. Heyetimizin çalışma kapsamında ilçe kaymakamı ve cumhuriyet savcısı ile yapmak istediği görüşmeler, yetkililerin olumsuz tavrı ile gerçekleştirilememiştir. Devlet Hastanesi Başhekimi ile yapmak istediğimiz görüşmede, Başhekim yerinde olmaması nedeniyle, başka bir doktorla yapmış dolayısıyla verimli olmamıştır” denildi.

Bir polis açığa alındı

Altınsu köyünde savcılığa müracaat eden vatandaşların teşhisi üzerine bir polis memurunu “kuvvetli suç şüphesi“ nedeniyle görevinden uzaklaştırdığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere başlandığı, bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de müfettiş görevlendirildiği belirtilmişti.