Bu kez 70 yaşındaki Kıymet anneyi hacca giderken gözaltına aldılar!

AKP hükümeti ve Erdoğan rejiminin, Hizmet Hareketi’ne kitlesel kırım operasyonlarında zulme her gün bir yeni çeşit ekleniyor. Şimdi de hacca gitmek isteyen 70 yaşındaki bir teyze havalimanında gözaltına alındı.

İzmir’de yaşayan 70 yaşındaki Kıymet Teyze hac yolculuğu yapacağı sırada havalimanında Bylock kullandığı gerekçesiyle kızı ile beraber gözaltına alındı.

Kıymet Teyze yıllardır hayalini yaşadığı hac yolculuğuna eşinin ağır siroz ve kanser hastası olduğu için kızıyla çıkmak istemişti. Hasta olan eşinin yanında da refakatçı 2 torunu kalacaktı. Kıymet teyze ve kızı gözaltına alınarak hem hac yolculukları engellendi, hem de şu an ağır hasta olan eşi yapayalnız kaldı.