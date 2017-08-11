Ameliyattan sonra 3 çocuk annesini tutukladılar

İzmir Menemen Yamanlar Koleji’nde öğretmen olarak görev yapmakta iken işini kaybeden 3 çocuk annesi Ayşe Yanılma, ameliyat için gittiği Gebze’de ameliyatın hemen ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Yanılma’nın 4 yaşındaki ikizlerinin ve 2.5 yaşındaki çocuğunun yakınlarının yanında kaldığı belirtildi.

İzmit Darıca Özel Hospital Park’ta 9 Ağustos 2017 günü ameliyat olan Ayşe Yanılma, 10 Ağustos sabahı 10 gün raporu olmasına ve henüz ameliyatın üzerinden 24 saat bile geçmemesine rağmen gözaltına alındı.

Emniyet tarafından ifadesi dahi alınmayan Yanılma’nın tutuklanarak Gebze Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne teslim edildiği öğrenildi.