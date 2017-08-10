İstanbul’da gazetecilere operasyon: 35 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gazeteciler hakkında arama ve gözaltı çalışmalarına başladı. Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici’de hukuki olarak delil niteliği taşımayan Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Burak Ekici, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: Burak Ekici (BirGün), Muhsin Pilgir (Zaman), Ömer Faruk Aydemir (İHA), Sait Gürkan Tuzlu (Cihan), Cüneyt Seza Özkan (STV), Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı (Türkiye), Mutlu Özay (Cihan)