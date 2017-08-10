Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır ve İstanbul’un ardından Van’da Musa Anter Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin 3. günü. Türkiye’deki yargı sistemini eleştiren HDP Sözcüsü Baydemir, “Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam” dedi. Baydemir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘Tek tip elbise’ uygulamasıyla ilgili de “O günden bugüne 7 cezaevinde gardiyanlar mahkumlara saldırıyor.” ifadelerini kullandı.

Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin de konuşan Baydemir, “Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendini eleştirilere kapatırsa, bir lider kendisine yapılan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı diktatörlük olur. Muhalefetin görevi yol yöntem önermektir ve kimden gelirse gelsin doğruya doğru demektir” dedi.

Muhalefetin görevinin iktidarı eleştirmek olduğunu vurgulayan Baydemir, Türkiye’deki yargının bağımsızlığına inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Milletvekilimiz İdris Baluken’in yargılanmasına, suçlarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yaptığı konuşmalar ve değerlendirmeler. Bugün burada benim, hükümeti ve AKP’yi eleştirmek görevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İdris Baluken de bunu yaptığı için tutuklanıyor. Yargı bağımsız diyorsunuz yalan söylüyorsunuz.”

Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını belirten Baydemir, “AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. ‘Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam.” ifadelerini kullandı.

Köylülere işkence

Şemdinli’nin Altınsu (Şapatan) köyünde gözaltına alınan ve gözaltında uğradıkları işkencenin fotoğrafları ortaya çıkan köylülerin durumuna dikkat çeken Baydemir, şunları söyledi:

“Savaş kirletir. Tepeden tırnağa kirletir. Dün Şemdinli Şapatan’dan fotoğraf gösterdim. 77 yaşındaki kadına işkence yapmak kirlenmek değil de nedir? Kürdü meydan dayağından geçirmek kirlenmek değil de nedir? O görüntüler Gazze’de yaşansaydı Müslüman kardeşlerim diye feryat koparacaktın. O 77 yaşındaki anne Rabbim de biliyor sen de biliyorsun senden daha çok iman sahibidir. Neden sessiz kalıyorsun? Kürt annesi olduğu için. O işkence ben insanım diyen herkese yapıldı. O işkence karşısında sessiz duran da dilsiz iblistir.”

Cezaevlerinde hak ihlalleri

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirdiği ‘Tek tip elbise’ uygulamasına da değinen Baydemir şunları ifade etti:

“Bak sen 2-3 gün önce Guantanamo modelinden ilham aldığını, tek tip elbiseye geçeceğini söyledin. O günden bugüne 7 cezaevinde gardiyanlar mahkumlara saldırıyor. Hemen yanı başımızda Van T Tipinde de benzer bir olay yaşandı.”