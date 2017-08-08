Sevan Nişanyan: TC bankadaki parama el koymuş. Devlet değil gangster çetesi

Cezaevinden kaçarak Yunanistan’a sığınan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, bankadaki parasına el koyulduğunu duyurdu. Nişanyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir banka hesabında kötü gün parası diye duran 12 bin liram vardı. TC (başka şey bulamadığından) ona el koymuş. Devlet değil gangster çetesi”

İzmir Şirince’de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar Nişanyan’a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, tutuklu olduğu Foça Cezaevi’nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş ve Yunanistan’a iltica ettiğini açıklamıştı.