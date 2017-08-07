Asker ve polisten 36 köylüye işkence

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyünde dün gece asker ve polisin katılımıyla başlatılan operasyonda 1 özel hareket polisinin şehit olmasından sonra köy ablukaya alındı. 36 köylünün işkence yapıldıktan sonra gözaltına alındığı iddia edildi.

Olay üzerine Şemdinli’nin Şapatan köyüne dün baskın düzenleyen polis ve askerlerin, köylüleri işkenceden geçirdiğine ilişkin fotoğraflar yayımlandı. Fotoğraflarda köylülerin sırtları ve kollarında işkence izleri görülüyor.

Dihaber’de yer alan habere vücutlarında işkence izi görülen 36 köylüren 20’si emniyetindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise hala gözaltında tutuluyor. Diğer yandan daha önce de camii minaresine MOBESE’lerin takıldığı ve sürekli baskınların adresi haline gelen köyde, kişilerin sık sık ölümle tehdit edildiği iddia edildi.