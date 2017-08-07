AB fonu kesti: 4.3 milyar dolarlık yardımın ödenme ihtimali yok

Avrupa Komisyonu’nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, AB’nin 2020’ye kadar planlanan 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini söyledi. Oettinger, gerekçe olarak da Türkiye’deki siyasi gelişmeleri gösterdi.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e açıklamalarda bulunan Öttinger, Türkiye’ye 2020 sonuna kadar ödenmesi planlanan 4.3 milyar dolarlık yardım hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Ankara-Berlin ilişkilerinin gerilmesinin ardından gündeme gelen bütçenin akıbeti henüz resmi olarak belli değil.

Komiser, “Bu fonlar, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeleri desteklemek için veriliyor. Örneğin hakimlerin, savcıların ve gazetecilerin eğitimi gibi. Türkiye’deki siyasi durum göz önüne alındığında bu projelerin desteklenmesini hayal edemiyorum” dedi.

Almanya’nın Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan ödemelerin durdurulmasını talep etmişti. Açıklamanın bunun üzerine gelmesi dikkat çekiyor.