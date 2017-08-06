Sivas katliamı sanıkları koğuşa alındı, 3 metrelik hücreye Hizmet Gönüllüleri konuldu!

15 Temmuz sonrası hukuksuz şekilde gözaltına alınıp, banka hesabından gazete aboneliğine kadar uydurma suçlarla tutuklanan binlerce Hizmet gönüllüsüne zulüm devam ediyor. Sivas’ta hücreye konulan 33 kişinin öldüğü Sivas katliamı sanıkları, Akit Gazetesi’nin talimat gibi haberleriyle koğuşlara geri alındı. Yerlerine ise esnaf, öğretmen gibi kişilerin bulunduğu Hizmet Hareketi gönüllüleri konuldu. Akit Gazetesi haberi büyük zafer olarak verdi.

Adalet Bakanlığı’nın yanlıştan döndüğünü belirten gazete, “”F… mensup mahkumlara yer açma gerekçesiyle 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istenen ve söz konusu zorbalık karşısında bir haftadır açlık grevi yapan Sivas mazlumlarına Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı.” dedi.

Yandaş Akit gazetesi haberde şu ifadeleri kullandı

“F… mensup mahkumlara yer açma gerekçesiyle 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istenen ve söz konusu zorbalık karşısında bir haftadır açlık grevi yapan Sivas mazlumlarına Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı. Sivas Olaylarına ilişkin sudan sebeplerle tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen mazlumların, ışık görmeyen hücrelere kapatılması tehdidiyle başlatılan açlık grevini haberleştirmemiz üzere harekete geçen Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Sivas mazlumlarının hayat şartlarını iyileştirmesi yönünde adım attığı öğrenildi.”