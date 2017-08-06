Erdoğan rejiminin tutukladığı meslektaşlarına destek veren Romen gazeteci, tişört paranoyalarını “Hero” tişörtü giyerek protesto etti

Köstence’de bölgesel olarak yayın yapan Neptun Tv Yayın Yönetmeni Liviu Crıstian Ionescu, Türkiye’de hukuksuzca tutuklanan gazeteci meslektaşlarına ilginç bir protesto ile destek verdi. Ionescu, Erdoğan rejiminin son günlerde paranoyaya varan “tişörtlü” tutuklamalarını da “Hero” tişört giyerek protesto etti. Ionescu, üzerinde ‘Hero’ yazan tişörtlü resmini de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Kendisinin aslında ‘Türkiye aşığı’ bir insan olduğunu,son yıllara kadar tatilini Türkiye’de geçirdiğini belirten Neptun Tv Yayın Yönetmeni, ancak Erdoğan rejiminin baskılarının Türkiye’ye olan bakışını değiştirdiğini ifade etti.

‘ÇAVUŞESKU DA YASAKLAMIŞTI’

Çavuşesku döneminde de Romanya’da üzerinde “mesaj içeren” elbiselerin yasaklandığına vurgu yapan Ionescu, aynı şekilde rejimin onaylamadığı kitapların da yasaklandığını ifade ederek, “Türkiye’de polisin pazarlarda satılan bir tişört avcılığına çıkması bana çok saçma geldi. Açıkcası, bana 1989 öncesi komunizm dönemimizi hatırlattı.” diye konuştu.

Türk filmlerini yayınlayan Romanya’daki nadir kanallardan biri olduklarını vurgulayan Ionescu, “Türkiye, benim ilk favori ülkelerin başında geliyordu. Türk insanı çok misafirperver. Köstence’de de Türk-Tatar toplumu içerisinde çok arkadaşım var. Birçok defa İstanbul ve başka şehirlere seyahat ettim. Ancak Erdoğan rejiminin Türkiye’de yaptıkları karşısında artık diyecek birşey bulamıyorum. Baskılardan korktuğum için değil fakat, Türkiyeye gitmek içimden gelmiyor artık.”

“Türkiye’deki olayların düzeleceği umudunu taşıyorum. Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Ve yüzünü AB’ye dönmelidir” diyen Ionescu, Avrupa Birliği’ni de Türkiye’deki hukuksuzluk ve baskılar karşısında çifte standartlı davaranarak Erdoğan rejimine tavır almakta gecikmekle eleştirdi. (Romanya Haber / Köstence)