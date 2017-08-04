Türk Milli takımında ‘Lucescu dönemi’ resmen başladı

Türk Milli Takımı’nda Fatih Terim’in ayrılışının ardından göreve getirilen Mircea Lucescu dönemi resmen başladı. Riva Hasan Doğan Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde ünlü Romen teknik adam Mircea Lucescu kendisini 2 yıllığına Milli Takıma bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Mircea Lucescu, “4 sene boyunca Galatasaray ve Beşiktaş’ta çok iyi dönemler geçirdik. Taraftar ve kulüpler açısından önemli başarılar yakaladık. Yine aynı duyguları paylaşacağım bir ülkeye gittim. Ukrayna’da Shakhtar başkanı bana bu imkanı sundu ve ben de değerlendirdim. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonuyla 2 kez, Galatasaray ve Beşiktaş’la da 1’er kez temasım oldu. Sonunda buraya gelmeyi kabul ettim. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna’dan ayrılma kararı aldım. 1.5 ay düşündüm ve bu düşünme süresinin ardından evde duramayacağıma ve çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim” diye konuştu.

Türkiye futboluna büyük bir sevgi beslediğini sözlerine ekleyen Lucescu, “Her sezon transfer döneminde adımı gazetelerde gördüğümde gurur duyuyorum. Bütün takımlarla ismim anıldı ve bu durum beni gerçekten mutlu etti. Türkiye’de atasözlerinin sevildiğini iyi biliyorum. ‘İyi dost zor günde belli olur”

İmza töreni öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, “Fatih Hocayla geçen süreçten sonra Mircea Lucescu’yla buradayız. Kariyerinde 35 kupa bulunan bir teknik direktörle burada oturmak gurur veriyor. Hocamızla 13 sene önce çalışacaktık ama kısmet bugüneymiş. 4 maç ve 2 yıllık bir anlaşma imzalıyoruz. Kendisiyle temasım 31 Temmuz’da öğleden sonra olmuştur. Hocamızı karakteriyle başarılarıyla tartışmaya gerek yok. 13 sene önce çalışmak istediğimiz bir ismi Türkiye’ye getirmek bugüne kısmetmiş” ifadelerini kullandı.