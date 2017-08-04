Özbekistan dersleri: ‘Kerimov öldü yaşasın yeni cumhurbaşkanı’

Özbekistan’ı 25 yıl demir yukrukla yöneten İslam Kerimov, ölümünün üzerinden 8 ay bile geçmeden yeni Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in doğum gününde yayına başlayan yeni bir devlet televizyonunda ağır eleştirilere uğradı.

Özbekistan devlet televizyonunda 30 Temmuz’da yayımlanan Tahlilname isimli programı izleyenler kulaklarına inanamadı. Çünkü program boyunca, ülkeyi ölene kadar, 25 sene, yöneten İslam Kerimov sert biçimde eleştirildi.

2016’da vefat eden Özbek liderin politikaları yerden yere vuruldu. Kerimov, egosunu tatmin etmek için komşu ülkelerle problem yaşayan biri olarak lanse edildi.

Eski Özbek liderin sert eleştirildiği programda, yeni lider Şevket Mirziyoyev ise bu problemleri çözen bir lider olarak izleyiciye tanıtıldı.

Programın yayınlandığı Özbekistan 24 isimli televizyon, 24 saat haber ve analizle seyircinin karşısına çıkıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in doğum gününde yayın hayatına başlayan kanal, yeni liderlerin yıllardır yanlış yönetilen Özbekistan’ın problemlerini çözmek için yorulmadan çalıştığı anlatıldı.

İlginç olan eski lider İslam Kerimovun ismi programda bir kere bile anılmadı. Fakat onun yıllardır takip ettiği siyaset yerden yere vuruldu.

İnsan hakları gözlemcilerine göre Kerimov, modern dünyada muhaliflere karşı en acımasız diktatörlerden biri olarak tanımlanıyordu. 25 sene demir yumrukla yönettiği Özbekistan’da bir kere bile eleştirilmedi. Aksine her gün televizyonlar, gazeteler ve radyolar Kerimov’u övgü dolu sözlerle göklere çıkardı. Ölümünden sonra 8 ay bile geçmeden devlet televizyonunda bu kadar sert eleştirilmesi bazı Özbek izleyicileri öfkelendirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir izleyici ”Programı izlerken İslam Kerimov’a yapılan sert eleştirileri duyduğumuzda ben ve ailem televizyondan iğrenerek uzaklaştık. İşte size iki yüzlü riyakar siyaset’’ diyerek tepkisini dile getirdi. (VUGAR ZULFUGAROV)

Kaynak: http://www.kronos.news/tr/ozbekistan-dersleri-kerimov-oldu-yasasin-yeni-cumhurbaskani/