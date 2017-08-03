‘Hero’ tişörtlerinden sonra dizideki ‘Barış Köprüleri’ kitabı görüntüsü için de soruşturma!

Türkiye’deki akıl tutulması ‘Hero’ tişörtlerinden sonra dizilerdeki kitaplara sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kanal D’de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı diziye, bir sahnesinde Hizmet Hareketi’ni dünyaya tanıtan ve yazarlarının Toktamış Ateş, Eser Karakaş ve İlber Ortaylı’nın olduğu “Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitabın göstermesi nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı. Dizinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından, “Söz konusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuvarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır. Sanat yönetmenimiz savunmasında ‘kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiçbir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını’ belirtmiştir. ” açıklamasını yaptı.