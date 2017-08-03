Gezi Parkı’ndaki ağaçlar sessiz sedasız kesildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013’teki toplumsal olayların başlamasına neden olan Gezi Parkı’nda bazı ağaçları kesti. CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan, kesilen ağaçların fotoğraflarını yayımladı. “Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan Twitter hesabından, Taksim Gezi Parkı’nda kimi ağaçların kesildiğine ilişkin fotoğraflar yayımladı. Tuncay Özkan, Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine ilişkin fotoğrafları “Gezi Parkı’nda ağaç katliamı… Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden rahatsız ediyor” mesajıyla birlikte paylaştı.