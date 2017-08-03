Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha: Emniyet müdürü hayatını kaybetti

15 Temmuz sonrası hukuksuz tutuklamalar can almaya devam ediyor. Osmaniye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan 4’üncü Sınıf Emniyet Şube Müdürü 52 yaşındaki Ahmet Tatar, cezaevinde hayatını kaybetti. Tatar’ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ahmet Tatar, 1 Ağustos’ta koğuşta rahatsızlandı. Tatar, göğüs ağrısı şikayeti ile ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet Tatar’ın, Diyarbakır Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevinde iken 2015 yılında emekli olduğu kaydedildi.