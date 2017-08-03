Brezilyalı ünlü karikatürist AKP’nin annelere zulmünü böyle çizdi

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Filistin, Suriye ve Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çok sayıda karikatürü bulunan dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, gözaltına alınan yeni doğum yapmış anneleri ve cezaevlerine gönderilen anne ve bebekleri çizmeye devam ediyor.

Latuff, The Globe Post’ta yayınlanan bugünkü karikatüründe cezaevlerine haksızca gönderilen binlerce kadını ve bebekli anneleri çizdi.

Carlos Latuff, karikatürünü Twitter hesabından da paylaştı:
https://twitter.com/LatuffCartoons/status/892995939006382081

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