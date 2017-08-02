“Günahsız bebekler ve masum engellilerden terörist çıkmayacağını herkes çok iyi biliyor”

Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasından bir ay sonra cezaevinden mektupla yaşadıklarını anlattı. Mersin E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan iki sayfalık bir mektup gönderen ve bunu sosyal medya hesabından yayınlatan Arat, “Hayatımda bir karıncayı dahi incitmeyen yüzde doksan ağır engelli bir gazeteci olarak kamu kurumlarından ihraç edilen ve tutuklanan engellilere ses olduğum için buradayım.” dedi.

Arat, “Burada günlerim çok güzel geçiyor. Yüreğimde zerre-i miskal kadar şüphe ve endişe yok. Hepinizi çok seyviyor, daima dua ediyorum. Allah herşeyi gören ve bilendir. Günahsız bebeklerden ve masum engellilerden terörist çıkmayacağını çok iyi bilmektedir. Cüneyt kardeşinizi hiçbir zaman unutmayın. Dualarınızda eksik etmeyin.” mesajını gönderdi.

10 Temmuz da gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Arat 8 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına muhkam edilmişti. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi ‘nde darbecilik suçlamalarından beraat eden Arat, en son Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi kararıyla hakkındaki hüküm kesinleştiği için tutuklanmıştı.

Görme engelli gazeteci Arat’ın cezaevinden gönderdiği mektup şöyle:

Değerli Sevenlerime,

Yüzde doksan ağır görme engelli bir hükümlü olarak kaleme aldırdığım bu mektubun sorumluluğu tamamen şahsıma aittir. Bildiğiniz gibi 20.07.2016 tarihinde Adana Emniyeti TEM Şube ekiplerince evimde gözaltına alındım. Tarafıma isnat edilen suçlama Gülen Cemaati üyeliği ve propagandasını yapmaktı. Ayrıcı darbecilik iddiası d abulunmaktaydı. 21.07.2016 tarihinde Adana 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsine alındım. 01.02.2107 tarihinde Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsim kaldırılıp hakkımda yurt dışına çıkış yasağı kondu. 22.02.2017 tarihinde Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından darbecilikten beraat edip Cemaat üyeliği ve propagandası suçlamalarından 8 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldım. Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi bana verilen hapis cezasını onayıp, tebligatı havuz gazetelerine göndermiştir. 10.07.2017 saat 02.30’da hakkımda yapılan haberi tesadüfen dinleyip Mersin Emniyeti TEM Şubesi ne gidip teslim oldum. TEM Şubesinde sorgulamamı yapan iki polis memurunun tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kaldım. Beni aynı gün Mersin E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’na teslim ettiler. Cezaevine girişimi yapan memurlara iddia edilen F..ö tutuklu veya hükümlülerle aynı koğuşta kalmak istediğimi söylediğim halde beni adli suçtan yatan tutuklu ve hükümlülerle aynı koğuşa koydular. O koğuşta 2 gün kaldım, girişimlerim sonucundan da iddia edilen F..ö tutuklularının koğuşuna geçtim. Hayatımda bir karıncayı dahi incitmeyen yüzde doksan ağır engelli bir gazeteci olarak kamu kurumlarından ihraç edilen ve tutuklanan engellilere ses olduğum için buradayım. Burada günlerim çok güzel geçiyor. Yüreğimde zerre-i miskal kadar şüphe ve endişe yok. Hepinizi çok seyviyor, daima dua ediyorum. Allah herşeyi gören ve bilendir. Günahsız bebeklerden ve masum engellilerden terörist çıkmayacağını çok iyi bilmektedir. Cüneyt kardeşinizi hiçbir zaman unutmayın. Dualarınızda eksik etmeyin. Bu arada beni çok yakında başka bir cezaevine sevk edebilirler. Hayali bir terör örgütünün temsili bir keskin nişancısı olarak kullandığım uçaklarla ve kullandığım tanklarla kemsiye zarar vermediğimi belirtiyor, sizleri Alemlerin Rabbine emanet ediyorum.

CÜNEYT ARAT

Sevgili Dostlar,

Bu sizlere hapishaneden yazdığım ilk mektup.

Lütfen kopyalayıp paylaşın ki daha çok insana ulaşsın.

Dualarınızda unutmayın. pic.twitter.com/vWdHnjxuTm — cüneyt arat (@cuneytarat06) August 1, 2017