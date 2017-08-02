Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in alacağı ekonomik haklar dikkat çekiyor. Terim’e ilk önce 3.5 milyon euro tazminat ödeneceği ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak TFF ve Terim arasında ortaya çıkan sözleşme maddeleri arasında, ‘Terim eğer 15 ay boyunca başka takımda görev almazsa kendisine bu süre boyunca her ay 291 bin Euro (1 milyon 193 bin TL) ‘işsizlik tazminatı’ ödenecek’ ifadesi de yer alıyor.

Terim’in sözleşme fesih maddesi TBMM’nin de gündemine gelirken; hem yazılı hem de görsel basında birbirinden farklı iddialar ve yorumlar da gelmeye devam ediyor.

Terim iş bulana kadar her ay maaş alacak

15 kasım 2018’e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak. Terim’in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euro olacak.

Terim, bu ay 15 içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim’in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.

Yönetim de tazminata karşı

TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerinin ardından Terim’e hiçbir ödeme yapılmaması konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e ilettiği öğrenildi.