Devlet kadroları, Erdoğan’ın ‘elimizde büyüdü’ dediği Aile Bakanı’nın ailesiyle doldu!

Türkiye-Hollanda krizinde başrolde olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BTK Başkanı olan kardeşinin yardımcısını kendi bakanlığına müsteşar olarak atadı. Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin’i görevden alan Fatma Betül Sayan Kaya, bu göreve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Aysel Kandemir’i atadı. Kandemir, Bakan Kaya’nın kardeşi ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın yardımcısıydı.

Sözcü’nün haberine göre, atama kararında “Müsteşar Ebubekir Şahin başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmıştır. Açık bulunan 1. derece kadrolu müsteşarlığa Aysel Kandemir’in atanması kararlaştırılmıştır” denildi.

Bakan’ın kardeşleri: Büyükelçi de var, belediye meclis üyesi de…

Ebubekir Şahin görevden alınmasının ardından “Bir gün bir kapı açılır ve sen tüm kapananlar için şükredersin” mesajını paylaştı. Kaya’nın kardeşlerinin bakanlık, belediye ve çeşitli devlet kurumlarında görevlendirilmesi yankı uyandırmıştı. Bakan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak geçen hafta Kuveyt Büyükelçisi olmuştu. Bakanın bir diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi.

Erdoğan: Evladım gibi büyüttüklerimden bir tanesidir. O aile hep öyledir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hollanda krizinde sonra Kaya için, “Sürekli telefonun başındayım çünkü benim evladım mesafesinde. Evladım gibi büyüttüklerimden bir tanesidir. Çok zekidir çok çalışkandır o aile hep öyledir. Ve ben arabanın içinde öleceğim diyene kadar ileri gitti. Sen dedim sakin rahat ol. Biz takip ediyoruz. Ve en ufak bir şey vermedi çıktı iki kere üç kere onlarla görüşmeler yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.