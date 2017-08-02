15 Temmuz sonrası hukuksuzca tutuklanan gazeteci Cihan Acar’ın Silvri Cezaevi’nde tutukluluk süresince uzattığı saçları gardiyan zoruyla kestirildi. Zorla saçları kestirilen Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü, yaşananları “İşkence suçu” olarak değerlendirdi.
29 Temmuz 2016’da tutuklanan gazeteci Cihan Acar’ın 1 yıldır uzattığı saçları tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 Nolu’daki gardiyanlar tarafından zorla kestirildi. Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü’nün aktardığı bilgiye göre Acar geçtiğimiz hafta başında gardiyan tarafından berbere götürüleceği söylenerek koğuşundan çıkarıldı. Söğütlü, Acar’ın ilk etapta saçının biraz toplanacağı düşüncesiyle itiraz etmediğini ancak berber koltuğuna oturup tamamının kesileceğini öğrendiğinde itiraz ettiğini, bunun üzerine 4-5 gardiyanın daha berbere gelerek zorla saçını kestirdiklerini anlattı.
Dün Acar’ı ziyaret için cezaevine giden Söğütlü, “Cihan saçlarını 1 yıldan uzun süredir uzatıyordu. Aslında daha kısa keseceklermiş fakat berber de mahkum olduğu için normal erkek saçı boyutlarında kesmiş” dedi.
‘İşkence suçu işlenmiştir’
Avukat Mustafa Söğütlü, yaşananlardan sonra Acar’ın psikolojisinin kötü olduğunu belirterek, “Gardiyanlar Cihan’ın istemediği bir şeyi zorla yaparak işkence suçu işlemiştir. Cihan kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmıştır” diye konuştu. Söğütlü, yaşananlara ilişkin İnfaz Savcılığı’na ve Acar’ın yargılamasının yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Ne olmuştu?
Acar birlikte yargılandığı 29 gazeteci ile birlikte tutuklandıktan 8 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasından sonra 31 Mart 2017’de ara kararını açıklayan mahkeme, Acar’la birlikte 21 gazetecinin tahliyesine karar vermişti.
Ancak aynı gün sözde “F…/PDY) üyeliği” suçlamasıyla tahliye kararı verilen 21 gazeteciden, 8’inin tahliyesine itiraz edilmiş, 6’sı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Cihan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” iddiasıyla cezaevi çıkışında gözaltına alınmış haklarında verilen ek 7 günlük gözaltı süresinden sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.