Cem Küçük: Hüseyin Gülerce 2012’den beri MİT’e çalışıyor

AKP kalemşörü Cem Küçük, Hüseyin Gülerce’nin ajan olduğunu itiraf etti. Küçük bugünkü köşe yazısında, “Her zaman DEVLET’in yanında yer aldığı ve DEVLET’e Gülen ile ilgili düzenli bilgi aktardığı açık bir şahsiyettir.” dedi.

Gülerce’nin Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi davasında tanık sıfatıyla ifade vermesi ve kendisinin hiçbir biçimde soruşturmaya tabi tutulmaması nedeniyle tartışmalara yeni bir boyut eklendi. MİT’le sıkı ilişkisi bilinen medyadaki uzantısı Cem Küçük, Hüseyin Gülerce’ye destek verdi.

Cem Küçük, Hüseyin Gülerce’yi aynen şöyle tanımladı: “Her zaman DEVLET’in yanında yer aldığı ve DEVLET’e Gülen ile ilgili düzenli bilgi aktardığı açık bir şahsiyettir. Organize şekilde saldırıya uğrayan Hüseyin Gülerce çok açık ve ilk kez söylüyorum ki büyük harfle DEVLET’in adamıdır.”

Gülerce’yi eleştirenlere tepki gösteren Cem Küçük, “Gülerce’yi harcamaya gücü yetmez. Sizler zavallı ve güçsüz tiplersiniz” dedi.

GÜLERCE HİZMET ALEYHİNE 2012’DEN BERİ ÇALIŞIYORMUŞ

“Gülerce 17-25 Aralık sürecinden önce de 11 Şubat 2012 tarihinden itibaren DEVLET’e yardım etmeye başlamış ve Gülen’e dair içeriden bilgileri ilk o zaman DEVLET’e vermiştir” diyen Küçük, “Gülerce milletinin yanında saf tutmuştur. Esasen Gülerce’nin Gülen’in aleyhinde faaliyete başladığı tarih 11 Şubat 2012’dir. Kayıtlar açıktır. Elbette Gülerce bu süreçte Gülen örgütünde var olmaya devam etmiş ve içeriden kritik bilgileri DEVLET için toplamayı sürdürmüştür. Bu büyük bir özveri ve fedakârlıktır. Gülerce hayatını riske atmıştır” ifadelerini kullandı.

CEMİL ÇİÇEKLE BULUŞMUŞ

Cem Küçük, Gülerce’nin istihbarat faaliyetlerinde bir gizli buluşmayı da açıkladı:

“​Yine resmî kayıtlara göre 27 Aralık 2013’te Ankara’da Cemil Çiçek ile Hüseyin Gülerce baş başa buluşmuş ve çok önemli bir kozmik konuşma aralarında geçmiştir. Cemil Çiçek’in F..Ö ile mücadelesi erbabının malumudur. “