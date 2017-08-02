Alman ve İsveçli aktivistler Silivri cezaevi ile tanıştı!

İstanbul Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucularından Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi, Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Vatandaşlarının tutuklanmasında dolayı Almanya ve İsveç Türkiye’ye sert tepki vermişti. Şu anda Büyükada’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunusunudan 8’i tutuklu durumda.

Büyükada’da insan hakları savunucularının katıldığı seminere yapılan baskın sonucu tutuklanan ve Almanya ile Türkiye arasında yeni bir krize yol açan Alman bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve aktivist Peter Steudtner’in Maltepe’den Silivri’ye nakledildiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan avukatı Murat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi’nin iki haftadır tutuldukları Maltepe’den nakledildiklerini söyledi.

Avukat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi’nin tutukluluğuna yönelik yaptıkları itiraza ise henüz bir yanıt almadıklarını ifade etti. Boduroğlu, iki hafta Maltepe Cezaevi’nde tutulan iki müvekkilinin durumunun iyi olduğunu belirterek, cezaevinde iyi muamele gördüklerini ve kendilerine Almanca kitaplar temin edildiğini söyledi.

Hak savunucularının 8’i tutuklu

Büyükada’da seminer için bir araya gelen ve gözaltına alınanan 10 insan hakları savunucusunun sekizi, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla tutuklanmıştı.

İnsan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, Alman eğitmen Peter Steudtner ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun 18 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, HAK İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak 21 Temmuz’da yeniden haklarında yakalama kararı çıkarılan Erkem ve Üstün’ün de tutuklanmasıyla tutuklu aktivist sayısı sekize yükselmişti.