AKP’li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım..
Trabzon Beşikdüzü İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, vatandaşlarla yaptığı görüşmede ilginç ifadeler kullandı. Bıçakçıoğlu, “Benim tek gücüm arkama aldığım siyasi iktidar ve biraz da benim fırıldaklığımla, üçkağıtçılığımla para koparmak” dedi.
“FIRILDAKLIĞIM VE ÜÇKAĞITÇILIĞIMLA PARA KOPARIP BEŞİKDÜZÜ’NE HİZMET EDECEĞİM”
Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatan ve ilçeye hizmet yapılabilmesi ve gerekli maddi kaynağı elde edebilmek için uyguladığı yöntemlerden bahseden Bıçakçıoğlu şöyle konuştu: “Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.”