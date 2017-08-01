Adana’da 12 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği ve Süleymancılar olarak tanınan cemaate ait öğrenci yurdu faciasına ilişkin hazırlanan rapor çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. CHP’li üyelerin rapora düştüğü şerhte, Hizmet Hareketi gönüllülerinin yaptırdığı ve İslamcı AKP iktidarının gaspettiği yurtların ‘Süleymancılar, Menzil, İsmail Ağa, Nurcular ve Nakşibendiler’e peşkeş çekildiği belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre, faciayı araştırmak üzere kurulan Aladağ Araştırma Komisyonu raporu TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Rapora CHP’li komisyon üyeleri Gaye Usluer, Mustafa Balbay, Rıza Yalçınkaya ve Gülay Yedekçi şerh yazdı. Komisyona gelen kişi ve kurum temsilcilerinin tamamen iktidar partisi tarafından belirlendiği, asıl muhatap kişilerin dinlenmediği kaydedildi.

İşte CHP’li üyelerin Aladağ yangını ile o rapora giren görüşleri:

Yeni ‘gözde’ cemaatleri korumak için…

Komisyon çalışmaları devam ederken yangının olduğu yurt yıktırılmış ve deliller tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu bile başlı başına kabul edilemez bir gelişmedir ki, komisyonda yönetici sıfatıyla görev yapanlar, konuyla ilgili yaptığımız uyarılara kulak asmamıştır. Bunun nedeni olarak suçlu kişi ve kurumların devlete sızan ve kamuoyunda AKP Hükümetinin yeni gözdesi olduğu düşünülen cemaatlerle intisaplı olduğu, bu kişilerin hükümetçe maksatlı olarak korunduğu tarafımızca düşünülmektedir.

Özel yurtlar cemaatlerde

3 bin 887 özel öğrenci yurdu bulunmaktadır. F…’ye ait 820 yurt devlete devredilmiş olup, özel yurtların büyük bir bölümünün Süleymancılar, Menzil, İsmail Ağa, Nurcular, Nakşibendiler gibi tarikatların elinde olduğu tarafımıza iletilen bilgiler dahilindedir. Rakamlar, yurtlarda devletin değil tarikat ve cemaatlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Bir kısmı Süleymancılarla dolduruldu

Süleymancılar cemaatinin Adana genelinde 80 kadar yurdu olduğu ve bu yurtların 6’sının Aladağ’da olduğu belirtilen bilgiler arasındadır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP ile ilişkileri yeniledikleri, tasfiye edilen F…’den doğan boşluğun bir kısmının bunlarla doldurulduğu da yapılan yorumlar arasındadır.

Aileler tehdit edildi

Nitekim yurt yangınında evladını yitirmiş ailelerin beyanlarına bakıldığında da açıkça görülmüştür ki bu aileler sözü geçen cemaat tarafından hem tehdit edilmiş, hem de kendilerine çocuk başına para teklifi yapılmıştır. Komisyon üyelerimize konuşan mağdur velilerden, hayatını kaybeden Z.A.’nın babası M.A., “Sorumlular, Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, Fon Müdürü, çocuk yurdu kapalı diye bizim çocuklarımızı oraya yerleştirdiler. Süleymancıların yurdu kapanmasın diye bizim çocuklarımızı oraya yerleştirmemiz için baskı yaptılar” demiştir.

Yeni ‘Aladağ’lar kapıda

Aladağ yangını halen devam ediyor. Bu yönetmelik ile yeni Aladağlar yaratılacağı açıktır. Sonuç olarak Aladağ’da araştırma komisyonu, beklentilerin hiçbirine ulaşamamış olup, hükümet yetkililerinin olaydaki sorumluluğunun ve yurt yangınına neden olan cemaat destekli derneğin korunması dışında hiçbir sonuç elde edilememiştir.