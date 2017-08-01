15 Temmuz sonrası doğumhanelerdeki gözaltılara bir yenisi eklendi. Dün İzmir’de Özel Ata Sağlık Hastanesinde sezeryanla 3. çocuğunu dünyaya getiren Sultan Çetintaş bugün gözaltına alındı. Sultan Çetintaş’1 günlük bebeğiyle adliyeye götürüldü.

CHP’li Tanrıkulu tepki gösterdi

Sultan Çetinbaş’ın gözaltına alınmasına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Tanrıkulu insanlıkdışı olan bu uygulamalara son verilmesini istedi. Başbakan Binali Yıldırım’a seslenen Tanrıkulu, “Sultan Çetintaş dün doğum yaptı bugün gözaltına alındı İzmir Adliyesine götürüldü. İnsani olmayan bu uygulamalara son verin.@TC_Basbakan” ifadelerine yer verdi.

Edirne’de tutuklanan anne serbest bırakıldı

Diğer yandan önceki gün Edirne’den 6 günlük bebeğinde ayrılıp tutuklanan anne Ayşe Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul’da doğum yaptıktan sonra polis tarafından hastanede gözaltına alınıp bebeğiyle Edirne’den getirilen Ayşe Kaya, önce tutuklandı. Sonra gelen kamuoyu baskısı ve ek ifade ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.