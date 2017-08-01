Almanya, Türkiye arasındaki krizde geri adım atmıyor. Alman Hükümeti AB’ye, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı artırmasını talep ettiği bir belge iletti. Belgede AB’den, Türkiye’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

Belgede ayrıca “AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye’ye yanlış bir mesaj vereceğine” de dikkat çekildiği bilgisi verildi. Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu’na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarıldı.

“Yardımlar sivil toplum yararına olmalı”

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, belgede, şu anda AB’den Türkiye’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın daha güçlü bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili normların devamını sağlamak için şekillendirilmeleri gerektiği ifade edildiği belirtildi. Alman Hükümeti’nin AB’den talebinde “Yaptığımız yardımlar doğrudan sivil toplumun yararına olmalı” ifadesine yer verildiğine dikkat çekildi.

Belgenin, Avrupalı yetkililerle birlikte AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’a iletildiği bilgisi verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya’nın ilk etapta Türkiye’ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı. Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirilmesi, Alman vatandaşlarına Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi ve Türkiye’ye yönelik AB’nin mali yardımlarının gözden geçirilmesi Gabriel’in bahsettiği adımları oluşturuyordu.