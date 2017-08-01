15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, Ankara’da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki faaliyetlere yönelik açılan davada, 152’si asker, 3’ü sivil 155 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Başbakanlığa götüren helikopterin pilotu Albay Uğur Kapan savunmasını yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, iddianamenin özetini okudu. İddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.



“Gördüğüm kişinin Adil Öksüz olmadığını anladım”

Savunmasında, polis ve savcılık ifadelerinin işkence ve baskı altında alındığını söyleyen Kapan, “Adil Öksüz’ü Akıncı Üssünde gördüğüm yönündeki ifademi kabul etmiyorum. Daha sonra gördüğüm fotoğraflardan gördüğüm kişinin Adil Öksüz olmadığını anladım.” dedi.

“Mehmet Dişli Genelkurmay Başkanı Akar’ın yanına oturdu”

Darbe girişimi sabahı, Akıncı Üssü’nde helikopterine doğru giderken, Genelkurmay Başkanı Akar’ın üsten çıkış yaptığını görünce yanına gittiğini söyleyen sanık Kapan, şöyle devam etti:

“Genelkurmay Başkanı bana kendisini Başbakanlığa götürecek helikopteri kullanmamı emretti. Helikopterde kendisinin olacağını ve uçuş güvenliği alınmasını emretti. Helikoptere kadar kendisine eşlik ettim. Bu sırada helikopter teknisyeni bir tüm generalin geldiğini söyledi. Komutanımızın talimat vermesi durumunda helikoptere binebileceğini söyledim. Teknisyen, kendisinin Genelkurmay Başkanının müsaadesini aldığını ve helikoptere Tümgeneralin de bineceğini söyledi. Mehmet Dişli olduğunu öğrendiğim Tümgeneral helikopterde Genelkurmay Başkanının arkasına değil bizzat yanına oturdu.”

“Genelkurmay Başkanı Akar, bana teşekkür etti”

Kalkış yaptıktan sonra F-16’dan atış yapılmaması için telsizle bağlantı kurmaya çalıştığını belirten Kapan, “Ancak kimseyle bağlantı kuramadım. Risk alarak kalkış yaptım. Temas sağlayana kadar bağlantı kurmaya çalıştım. Bağlantı kurduğumda, kimi taşıdığımı ve gideceğimiz yeri bildirdim. Genelkurmay Başkanı Başbakanlığa indiğimizde bana teşekkür etti ve Akıncı’ya dönebileceğimizi söyledi. Ancak Akıncı’daki hareketlilik nedeniyle Etimesgut Havaalanına indim.” diye konuştu.

“İşkenceye maruz kaldım, PKK’lılar bana böyle davranmazdı”

Etimesgut’ta beklerken gözaltına alındığını ve ağır işkencelere maruz kaldığını söyleyen Kapan, “Yıllarca Kuzey Irak’ta terörle mücadele ettim. Eğer helikopterim düşseydi PKK’lılar bana böyle davranmazdı.” dedi.

Akar bana ‘erken davrandık, rezil olduk’ dedi…Helikoptere bindiğinde boğazında kesik yoktu.

Pilot Albay Kapan ifadesinin devamında da “Akar bana ‘erken davrandık, beklemeliydik rezil olduk’ dedi” ifadelerini kullanması salonda bir anda buz gibi bir hava esmesine neden oldu. Albay Kapan, ayrıca “Akar helikoptere bindiğinde bağazında herhangi bir kesik yoktu” dedi.

Org. Hulusi Akar, Akıncı Üssü’ne zorla götürüldüğünü iddia etmiş, kendisinin boğazının kemerle sıkıldığını iddia etmişti. Org. Akar, Başbakan Yıldırım’la beraber ayakta yaptığı açıklamada sık sık kafasını yukarı kaldırmış ve boğazındaki kesik böylece kameralara takılmıştı. (TR724)