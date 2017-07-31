Uşak Belediye Başkanı AKP’li Nurullah Cahan’ın koruma polisi ile makam şoförü, Cahan’ın elini sıkmayan bir esnafı darp ettiği iddia edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, koruma polisi ve şoför “başkana küfür etti” iddiasında bulundu, esnaf ise “başkanın elini sıkmam” dediği için darp edildiğini söyledi.

Darp edilen Mehmet Otur kendisine ‘DHKP-C’li misin?’ dendiğini, kendisinin de buna yanıt olarak, “DHKP-C’li değilim. F…’cü de değilim. Ben Menzilci de değilim. Ben İsmailağacı da değilim. Ben cübbelici de değilim. Ben Mustafa Kemal’in ilkelerine bağlı, Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin üyesiyim’ dedim.” ifadelerini kullandığını söyledi.

Başkanın korumları açığa alındı, Kılıçdaroğlu talimat verdi

Esnaf Mehmet Otur’u darp eden koruma polisi ve şoför açığa alındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Uşak İl Başkanı’nı arayarak konunun takipçisi olmalarını istedi. CHP konuyla ilgili açıklama yapacak.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı