Eski Pentagon yetkilisi ve Türkiye uzmanı yazar Michael Rubin, yaklaşan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi sosyal medya hesabından meydana gelebilecek Erdoğan-Perinçek kavgasını yazdı.

İlk tweette “Erdoğan Perinçek’i kandırdı mı?” diye soran Rubin, “Eğer Perincek’in ordu içindeki elemanlari 30 Ağustos da atılırsa, Erdoğan kazanabilir.” dedi.

Rubin 2. tweette ise “Eğer Perinçekgiller emekli edilirse, Perinçek darbe sırasında SADAT’in işlediği cinayetleri ifşa eder mi? Yoksa, kendi darbesini mi yapar? ” ifadelerini kullandı.

Rubin, daha önce de 12 Ekim 2016 tarihli Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Erdoğan’ın hayatını kaybetmesine sebep olabilecek şiddette üçüncü bir darbenin yaklaşmakta olduğu iddiasında bulunmuştu.

Rubin, ”Perinçek grubunun Erdoğan’a suikast düzenleyeceği yönünde söylentiler var. Perinçek ve grubu, düşmanlarını temizletmek için Erdoğan’a destek veriyor gibi görünüyor.” demişti.