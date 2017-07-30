Tatile geldikleri Didim’de “sosyal medya paylaşımları” gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişiden İngiltere uyruklu Joseph A.R. ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün tatil yaptıkları sırada haklarında “Örgüt üyesi oldukları gerekçesi ile ihbar olduğu” iddia edilen İngiltere uyruklu Joseph A.R. ve Bulgaristan uyruklu Mira Y.A. ile annesi Veselina P.R.A. isimli turistler gözaltına alındı.
Doğan Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre; gözaltına alınan 3 turistten Veselina P.R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Joseph A.R. ve Mira Y.A. Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Joseph A.R. “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mira Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen Joseph A.R. aynı suçlama ile tutuklandı.
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