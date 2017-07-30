ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, El Kaide’nin yerleştiği İdlib’e silah sevkıyatı yapıldığını ve yabancı savaşçıların girmesine göz yumulduğunu, El Kaide’nin üst düzey yöneticilerinin bile bölgeye geçerken Türkiye’nin başka tarafa bakarak görmezden geldiğini iddia etti.

IŞİD’le savaşta gelinen durumu, bu konuda ABD’nin en yetkili isimlerin başında gelen IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Washington’daki bir panelde değerlendirdi. McGurk, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye’yi suçlayıcı ifadeler kullandı. Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Toroğlu’nun haberine göre Ortadoğu Enstitüsü’nün düzenlediği “Trump Yönetiminin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi” başlıklı panelin konuğu olan McGurk, bu sorunla mücadelede Türkiye’yle yakın çalışmaları gerektiğini de belirtti.

McGurk, “İdlib, 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide’nin en büyük barınma alanı haline geldi. Bu çok ciddi bir sorun. İdlib’e giden El Kaide liderleri çoğu zaman oradan çıkamıyor. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor. El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısı İdlib’e niçin ve nasıl gidebiliyor? Paraşütçü askerler değiller. Dolayısıyla, ABD’nin bu konuyla başa çıkmak için Suriye’nin bazı bölgelerinde ne yaptığından söz etmeyeceğim, ama bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türklerle çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD’den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele.”

ÜSTÜ KAPALI CEVAP: BU HEPİMİZİN SORUNU

Panelin ardından bir gazeteci McGurk’e Türkiye’ye imalı eleştiri algısı uyandıran sözlerle “İdlib’deki El Kaide varlığından Türkiye’yi mi suçluyorsunuz” sorusunu yöneltti. McGurk, “Bu Türkiye için, Amerika için, hepimiz için bir sorun. Bu sorunla mücadelede Türkiye’yle birlikte çok yakın çalışmalıyız” yanıtını verdi. McGurk panelde, IŞİD’in filizlenip büyümesine yol açan en baştaki faktörlerden birinin yabancı savaşçılar olduğunu söyleyerek, örgüte yabancı savaşçı akışını durdurduklarını anlatırken SDG’ye (Suriye Demokratik Güçleri) Sünni Arapların katılımının giderek arttığını, Rakka operasyonunun da yüzde 40 civarı tamamlandığını kaydetti.