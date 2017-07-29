Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) ‘Gülen Hareketinin 40 yılının analizi’ başlıklı raporunda Fethullah Gülen’e atfedilen ifadelere Hocaefendi cevap verdi.
Sohbetlerin yayınlandığı Herkul.org sitesinin Twitter hesabından yayınlanan videoda Gülen, DİB Başkanı Mehmet Görmez’in açıkladığı rapordaki ifadelerin, mana ve akışından koparılaran sözlerden ibaret olduğunu söyledi. Her dönem kırpıp biçilerek bu tür yakıştırmaların yapıldığına vurgu yapan Gülen, ”Süfyâniyet çağı.. Taylasanlısı da saldıracak cübbelisi de! Devrin Dârü’n-Nedve’si olur da Velîd’i olmaz mı?” dedi.
Nesimi’nin şiirini aktardığı konuşmasından ‘Gökten bir nida geldi…’ mısrasını alıp, bundan iftira üretildiğine işaret eden Fethullah Gülen, raporu yazan cahiller ‘ne teşbih biliyor ne istihare biliyor..’ ifadelerini kullandı.