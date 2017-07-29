Büyükelçiler atama listesindeki akraba ve partili ilişkisini deşifre eden kararname yeni bir tartışma başlattı. AKP Milletvekili Ravza Kavakçı’nın ablası Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliğine, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Sayan, Kuveyt’e Büyükelçi olarak atandı.

Atamalara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında “AKP’nin aile saltanatı” dediği atama listesini açıkladı. Hükümeti sert sözlerle eleştiren Emir, “AKP iktidarı ‘yasaklar, yoksuluklar ve yolsuzluklar’ dışında bir de ‘eş dosta devlet makamı dağıtmakla’ anılacak” dedi. Atama listelerini açıkladı.

CHP’li Murat Emir, AKP’nin 80 milyonluk Türkiye’nin varlığını “aile saadetiyle” kullandığını savundu. Emir, “AKP’nin aile saltanatı” dediği atama listesini de tek tek saydı.

BAKANIN KARDEŞİ DE KAYINBİRADERİ DE ATANMIŞ

CHP’li Emir’in açıkladığı ‘atama listesi’nde şu isimler yer aldı;

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘büyük damadı’ olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne, AKP’li eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf ile Sema Ramazanoğlu’nun küçük kardeşi, AKP eski Milletvekili Mehmet Ramazanoğlu’nun da kayınbiraderi olan, Yaşar Elmas Bostancı atandı. Bostancı son olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda “Başkan danışmanı” olarak görev yapıyordu. Bostancı, daha önce de TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Devletin makamları bu aile için adeta ‘aile boyu’ oturulan koltuklar olmuş durumda. İki kız kardeş sırayla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olurken, kardeşleri de önemli bir kuruma genel müdür oldu.

-Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da AKP içi güçlü ‘aile bağları’ olan bir isim. Kayınpederi Nadir Latif İslam, Adalet Partisi eski milletvekillerinden. Ancak İslam’ın, siyasette öne çıkmış bir başka akrabası daha var; Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildikten sonra, başörtüsü nedeniyle Genel Kurul’da yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı, Ayşenur İslam’ın eltisi.

AİLE BAKANININ BİR KARDEŞİ MÜSTEŞAR DİĞERİ BTK BAŞKANI

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, bir kardeşi aynı bakanlıkta müsteşar yardımcısı oldu, diğer kardeşi bir kardeşi Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı’nı yürütüyor.

ERDOĞAN’IN KUZENİ DANIŞTAY’A, MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ REKTÖRLÜĞE

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanken kuzenlerinden İbrahim Er, Danıştay üyeliğine atanmıştı. 2000 yılına kadar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Er, 2000-2003 yılları arasında Bingöl’de ilköğretim müfettişliği yapmış ve sonrasında Erdoğan’ın başbakanlığıyla birlikte kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Er, 2007 yılında ise MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü koltuğuna oturmuştu. 12 Eylül 2010’daki referandum sonrasında yüksek yargının yapısında yapılan değişiklikler Er’e 2011’de Danıştay’ın kapıları açmıştı.

-Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasında da nepotizm belirleyici oldu. Üniversitede yapılan seçimlerde 403öğretim üyesinin 348’inin oyunu Prof. Gülay Barbarosoğlu alırken, ikinci sırada 40 oy ile Prof. Dr. Vedat Akgiray yer aldı. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde aday olmayan Prof. Mehmed Özkan’ı rektör olarak atadı. Prof. Mehmed Özkan kim miydi? Tabi ki bir AKP’linin kardeşi; AKP Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Prof.EmineNur Günay, Mehmed Özkan atanmasının ardından Özkan’ın fotoğrafını Twitter’dan paylaşarak “Prof. Dr. Mehmed Özkan, kardeşim” diye yazmıştı.

-AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ın eşi Serdar Çam da Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı yapmaktadır.

“AİLE SAADETİNİ” AKP’Lİ VEKİL AYETLE SAVUNDU: AKRABAYI KORU KOLLA!

Murat Emir, AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in Adıyaman’da yayın yapan Mercan TV’de 2015 yılının Ocak ayında katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri de hatırlattı. Metiner canlı yayında sunucunun “AKP’li bakan ve vekil yakınlarının torpille devlet kadrolarına atandığı” yolundaki iddialarını, “Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ‘akrabalarını koru kolla’ ayeti okunur.” sözleri ile açıklamıştı.

Bu sözleri hatırlatan Emir, “Böylesine de yüzü kızarmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bizim dinimizi böylesine bir çirkinliğe alet etmelerini de şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

‘OSMAN GÖKÇEK’İN SUÇU NE, ONA DA BİR KOLTUK VERİLSİN!

Ankara Milletvekili Emir, örnekleri sıraladıktan sonra da sözü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in önce Çankaya Belediye Başkan adayı, ardından milletvekili, son olarak da ATO Başkanı olmak isteyen, ancak hiçbiri yapılmayan oğlu Osman Gökçek’e getirdi ve şu çağrıyı yaptı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, uzun süredir bir koltuğu olsun istiyor. O koltuğa bir türlü oturamıyor. Herkesin bildiği gibi, Çankaya Belediye Başkanlığı’nı arzu etti, olamadı. Ankara’dan milletvekili olmak istedi, olamadı. Ankara Ticaret Odası Başkanlığı’na, bir sürü entrikayla getirilmeye gayret edildi, son anda bir Saray darbesiyle Melih Gökçek ve oğlu cezalandırıldı. Ben genellikle burada Melih Gökçek’in usulsüzlüklerini, haksızlıklarını, yalanlarını ortaya koyuyorum. Ama bir şeyin de hakkını vermem lazım. Bunca kişi kollanırken, ailelere böylesine geniş olanaklar tanınırken, herkese bir köşede bir koltuk bulunurken, ‘Osman Gökçek’in suçu ne?’ diye soruyorum. Öyle ya devlet kadroları, bakanlıklar, genel müdürlükler, milletvekillikleri böylesine geniş olanaklar dar bir kadroya, bir aile grubuna bol bol dağıtılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğluna niye küçücük bir koltuk bulunamıyor diye de insan sormadan edemiyor.”