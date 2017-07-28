15 Temmuz sonrası haklarında hiçbir delil ve mahkeme kararı olmadan fişlenen 70 bin kişinin bilgilerini İnterpol’e gönderen Türkiye, geri adım attı. Türkiye başta 70 bin olan listeyi, 2 bine indirince İnterpole veri girişi yeniden açıldığı iddia edildi. Fakat bu konuda kesin açıklama yapılmadı. Diğer yandan hukuksuz listeleri sisteme girmeyen İnterpol’ün Türkiye tarafından tehdit edildiği de ortaya çıktı. İnterpol’le arasındaki uluslararası suçlu takibi ve yakalanmasını sağlayan çok sayıda protokolü protesto eden Türkiye, IŞİD, El Kaide gibi radikal örgütler olmak üzere, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütlerinin izlenmesi ve yakalanmasında yardımcı olmama tehdidinde bulunmuş. Türkiye, 15 Temmuz sonrası fişlenen 70 bin kişi için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) pasaportlara tahdit konulmasını sağlayan sistemine giriş yapmıştı. Çoğu Hizmet Hareketi’ne mensup kişilerin fişlendiği ve hukuki altyapıdan yoksun listeden dolayı İnterpol sistemi kapatmıştı. Karar Gazetesi’nin iddiasına göre, İnterpol’ün kararı sonrası Türkiye 70 bin isim, 2 bine indirdi. Bu kişilerin pasaportuna el konularak geldiği ülkeye “seyahat belgesiyle” geri gönderilmesi hedefleniyordu. Ancak İnterpol sistemi yine açmadı. Ankara’ya gelen İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock ve beraberindeki heyet 21 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, bir çok görüşme yaptığı da öğrenildi. Türk tarafı bu görüşmelerden sonra sistemin 2 bin kişilik liste için açıldığını önü sürüyor.

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