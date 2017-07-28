Tahşiye davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Samanyolu Medya Grup Başkanı Hidayet Karaca hakkında 40 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan’ın da 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ömer Köse ve Yurt Atayün hakkında ise 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Davada 33 kişi bulunuyor.
Tahşiye olarak adlandırılan davada El Kaide’nin Türkiye’deki bir koluna yönelik operasyon yapan polisler yargılanıyordu. Hidayet Karaca ise bir dizi senaryosu yüzünden davaya dahil edilmişti. Tahşiye grubunun lideri Mehmet Doğan, CNNTürk ekranlarında yayınlanan Akif Beki’nin programına katılmış ve açıkça El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i savunmuştu.
Tahşiyecilerin El-Kaide bağlantılı bir örgüt olduğu, MİT’in, Genelkurmay Başkanlığı’na ve ilgili kurumlara yazdığı yazılarda da çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı.