Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, uçağının Romanya ve Macaristan hava sahasına girmesine izin verilmemesi üzerine Moldova’ya planladığı ziyareti iptal etti.
Rogozin, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, kendisi ve diğer Rus yetkililerin ticari bir uçuşla Moldova’nın başkenti Kişinev’e seyahat ederken, uçağın, her ikisi de AB üyesi olan Romanya ve Macaristan üzerinde uçmasına izin verilmediğini açıkladı.
Rus Başbakan Yardımcısı, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakının ardından AB’nin vize yasağı getirdiği en kıdemli Rus yetkililerden biri konumunda bulunuyor.
Rogozin, İnterfaks haber ajansına verdiği demeçte, Romanyalı yetkililerin 2014’ta ‘charter’ uçuşuna hava sahasını kapatmasından sonra ticari uçaklarla seyahat etmeye başladığını söyledi.
Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, Rogozin’in ülkenin hava sahasına girişine izin verilmediğini doğruladı.