Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılan Başbakan Navaz Şerif, Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla görevden alındı. Panama belgelerinde Navaz Şerif’in çocuklarının offshore şirketler aracılığıyla Londra’daki gayrimenkullerini sakladığı iddia ediliyordu. Bu belgelerin ortaya çıkmasının ardından muhalefet, Şerif’in istifasını talep etmişti. Şerif ise çocuklarının herhangi bir yasa dışı ilişkisi olmadığını öne sürüyordu. Şerif’in liderliğindeki sağcı Pakistan Müslüman Birliği 2013 genel seçimlerinde birinci olmuştu. 1990-1993, 1997-1999 arası Başbakanlık yapan Şerif, 2013’te yeniden bu göreve getirilmişti. Mahkemede açıklama yapan yargıç Ejaz Afzal Han “Şerif artık parlamentonun dürüst bir üyesi olmaya uygun değil ve başbakanlık görevi sonlanacak” dedi. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edildi. Mahkeme ayrıca, Şerif ve ailesi hakkında ayrıca cezai soruşturmanın da başlaması kararını verdi. Buna göre, Şerif’in aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyaller, 6 hafta içerisinde ‘yolsuzluk mahkemesine’gönderilecek. Kararla birlikte iktidardaki 3. dönemi sona erecek olan 67 yaşındaki Şerif şu ana kadar yolsuzluk suçlamalarını reddediyordu. Maliye Bakanı da görevden uzaklaştırıldı

Mahkeme ayrıca, Maliye Bakanı Muhammad Ishaq Dar’ı ve Pakistan Ulusal Meclisi üyesi ve Başbakan Navaz Şerif’in damadı Muhammad Safdar Awan’ı da görevinden uzaklaştırdı.

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