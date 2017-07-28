“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın 5. gününde mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme verdiği kararda Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekinöz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir’in ise tahliyesine karar verdi.

11 Eylül 2017 tarihine ertelendi. Mahkeme Başkanı, “Bu davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

12’si tutuklu 18 kişinin yargılandığı davada 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Davada ilk önce savcı mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutuklamanın devamını talep etmişti. Savcı Turhan Günay, Musa Kart, Bülent Utku, M. Kemal Güngör, Güray Öz’ün ise tahliyesine karar verilmesini talep etmişti. Savcı, Ahmet Şık hakkında ise yaptığı savunma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istemişti.

Duruşmada bugüne dek Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarları Kadri Gürsel, Hakan Kara, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhabir Ahmet Şık, çizer Musa Kart, gazetenin eski muhasebe müdürü Bülent Yener ve halefi Günseli Özatalay,  Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve Twitter’da Jeansbiri adlı hesabı kullanmakla suçlanan Ahmet Kemal Aydoğdu iddianamede yer alan suçlamalara yanıt verdi. Almanya’da bulunan eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

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