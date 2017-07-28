“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın 5. gününde mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme verdiği kararda Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekinöz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir’in ise tahliyesine karar verdi.
11 Eylül 2017 tarihine ertelendi. Mahkeme Başkanı, “Bu davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.
12’si tutuklu 18 kişinin yargılandığı davada 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.
Davada ilk önce savcı mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutuklamanın devamını talep etmişti. Savcı Turhan Günay, Musa Kart, Bülent Utku, M. Kemal Güngör, Güray Öz’ün ise tahliyesine karar verilmesini talep etmişti. Savcı, Ahmet Şık hakkında ise yaptığı savunma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istemişti.